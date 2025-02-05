Полиция РФ получила полномочия выдворять мигрантов из страны

Сотрудники МВД России с 5 февраля 2025 году смогут принимать решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, сообщили в пресс-центре министерства.

"С 5 февраля 2025 года должностные лица органов внутренних дел получат полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны в случаях, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

До этого момента полномочиями по выдворению иностранцев из страны обладали только суды.

В соответствии со вступающим в силу федеральным законом N248-Ф3, подписанным президентом 8 августа 2024 года, принимать решения о выдворении будет несколько категорий правоохранителей.

"Одновременно вводятся полномочия должностных лиц органов внутренних дел по помещению иностранных граждан, которым назначено выдворение в принудительной форме, в специальные учреждения на 48 часов", - отметили в полиции.

Кроме того, с 5 февраля вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в Россию или выезда из нее при прохождении пограничного контроля.

"За совершение данного правонарушения на гражданина будет наложен административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 400 до 800 тысяч рублей", - отметили в миграционном главке.

Источник: Интерфакс