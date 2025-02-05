Аудиовизуальный совет представил статистику по жанрам программ на телевидении в 2024 году - ФОТО

Аудиовизуальный совет провел анализ статистики по жанрам общенациональных наземных телевизионных программ, транслировавшихся в 2024 году.

Отдел мониторинга и анализа аудиовизуальных программ Аппарата Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики подготовил подробную статистику, которая охватывает содержание и жанры программ, транслировавшихся на общенациональных наземных телевизионных каналах в течение прошедшего года.

Как сообщает 1news.az, согласно результатам анализа, распределение программ по жанрам в эфире общенационального наземного телевещания в 2024 году выглядит следующим образом:

23,4% — информационные и аналитические программы

16,0% — спортивные программы

14,1% — материалы с рекламным содержанием

13,5% — музыкальные и развлекательные программы

12,8% — художественные фильмы и сериалы

8,7% — программы в жанре культурно-образовательных программ

3,3% — анонсы и объявления

3,1% — документальные фильмы и материалы

2,8% — социальные программы

1,2% — детские программы и мультфильмы

1,1% — социальные ролики

Статистика по жанрам программ каждого телевизионного канала представлена в прилагаемых фотослайдах.