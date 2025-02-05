Аудиовизуальный совет представил статистику по жанрам программ на телевидении в 2024 году - ФОТО
Аудиовизуальный совет провел анализ статистики по жанрам общенациональных наземных телевизионных программ, транслировавшихся в 2024 году.
Отдел мониторинга и анализа аудиовизуальных программ Аппарата Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики подготовил подробную статистику, которая охватывает содержание и жанры программ, транслировавшихся на общенациональных наземных телевизионных каналах в течение прошедшего года.
Как сообщает 1news.az, согласно результатам анализа, распределение программ по жанрам в эфире общенационального наземного телевещания в 2024 году выглядит следующим образом:
- 23,4% — информационные и аналитические программы
- 16,0% — спортивные программы
- 14,1% — материалы с рекламным содержанием
- 13,5% — музыкальные и развлекательные программы
- 12,8% — художественные фильмы и сериалы
- 8,7% — программы в жанре культурно-образовательных программ
- 3,3% — анонсы и объявления
- 3,1% — документальные фильмы и материалы
- 2,8% — социальные программы
- 1,2% — детские программы и мультфильмы
- 1,1% — социальные ролики
Статистика по жанрам программ каждого телевизионного канала представлена в прилагаемых фотослайдах.
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