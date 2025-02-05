Тело писателя Бахрама Челеби обнаружено в его доме в Баку

Скончался писатель и журналист Бахрам Челеби (Мустафабейли).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, тело писателя было найдено вчера около 22:00 в его доме на улице Шамиля Азизбекова в Насиминском районе Баку.

По информации источников, причиной смерти стала болезнь.

79-летний Челеби был автором множества книг на криминальную тематику, которые в последние годы стали весьма популярными в Азербайджане.

Бахрам Челеби родился в Шеки, долгое время работал в различных сферах в Шекинском районе, а с 1980 по 1996 год возглавлял Шекинскую шахматную школу. В конце 1990-х он переехал в Баку.