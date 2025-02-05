​​​​​​​ИТ-системы KOBİA перенесены в «Правительственное облако»

Продолжается реализация Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева №718 от 3 июня 2019 года о создании «Правительственного облака» (G-cloud) и предоставлении «облачных» услуг.

В рамках реализации данного Указа завершен процесс миграции информационных систем и ресурсов в «Правительственное облако» для следующей государственной организации — Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA), функционирующего при Министерстве экономики.

Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики полностью перенесло свои информационные системы и ресурсы в Бакинский дата-центр, относящийся к ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта.

KOBİA обеспечило высокую доступность своих критически важных систем, разместив свои информационные системы в «Правительственном облаке».

Переход на «Правительственное облако» предоставил доступ к «Виртуальному серверу» - IaaS (Infrastructure-as-a-Service) и облачной услуге резервного копирования BaaS (Backup-as-a-Service).

Исполнителем проекта «Правительственное облако», реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта, является ООО AzInTelecom. В ходе реализации перехода осуществляется полная или частичная миграция ИТ-систем государственных учреждений в дата-центры AzInTelecom, находящиеся в городах Баку и Евлах.

Следует отметить, что данное решение не только снижает текущие затраты государственных учреждений на информационные технологии, но и значительно повышает производительность их информационных систем. Это способствует дальнейшему повышению их безопасности, созданию стабильной и устойчивой ИТ-инфраструктуры, а также качественному предоставлению услуг с оперативной координацией и круглосуточным мониторингом.

ООО AzInTelecom является первым учреждением в Азербайджане и регионе Южного Кавказа, получившим международный сертификат соответствия TIER III. Помимо этого, дата-центры, расположенные в Баку и Евлахе, соответствуют требованиям сертификатов ISO 20000, ISO 22301 и ISO 27001.

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