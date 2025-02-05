Россия представит новейший танк

В Объединенные Арабские Эмираты доставили созданный российским «Уралвагонзаводом» (входит в госкорпорацию «Ростех») танк Т-90МС для демонстрации на международной выставке IDEX 2025.

Об этом рассказали в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

Технику доставили в арабскую страну на самолете.

Т-90МС имеет всеракурсную многоуровневую защиту от обычных боеприпасов, управляемых артиллерийских снарядов, противотанковой управляемой ракеты и ручного противотанкового гранатомета. Экипаж танка состоит из трех человек. Танк вместе с боекомплектом весит 48 тонн, оснащен двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. Эта машина способна разгоняться по шоссе до 70 километров в час.

Выставка состоится в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) с 17 по 21 февраля. На ней представят укороченную и малогабаритную модификацию автомата АК-12, разработанную концерном «Калашников». Гости выставки также увидят новый российский дрон-камикадзе, получивший название «КУБ-2-Э».

Источник: Газета.ру