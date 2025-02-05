Пашинян о переговорах с Турцией: Надеемся, что результат будет очень скоро...

Ереван и Анкара поддерживают постоянную связь, никаких препятствий для контактов нет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На самом деле никаких препятствий для контактов с Турцией нет, и мы находимся на постоянной связи. Наши министры иностранных дел постоянно встречаются и беседуют, наши представители находятся на постоянной связи, мы очень активно работаем, есть общее понимание того, что нужно сделать», - сказал Пашинян, выступая в Атлантическом совете, который он посетил в рамках рабочего визита в США, передают армянские СМИ.

При этом он добавил, что в двусторонних отношениях есть свои нюансы и необходимы определенные завершающие шаги для достижения реального результата. «Надеемся, что результат будет очень скоро... Мы продолжаем и продолжим этот диалог. Я думаю, что Армения и Турция никогда не находились в таком активном диалоге, как сейчас», - приводит слова Пашиняна пресс-служба кабмина.