Назначены заместители директора Государственного агентства дошкольного и общего образования

Соответствующими приказами министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева заместителями директора Государственного агентства дошкольного и общего образования назначены Вафа Ягублу и Арслан Гаджиев.

Вафа Ягублу в разное время работала преподавателем и советником министра науки и образования. С 2022-го по 2024 год она занимала должность начальника отдела содержания, преподавания и оценки в общем и дошкольном образовании, а также была завотделом политики в области дошкольного и общего образования Министерства науки и образования.

Арслан Гаджиев с 2012-го по 2022 год работал на различных руководящих должностях в ряде государственных органов. Приказом министра науки и образования в 2022 году он был назначен начальником Газах-Товузского регионального управления образования. С ноября 2024 года работал начальником Управления организации общего образования Государственного агентства дошкольного и общего образования.