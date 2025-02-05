Страшное ДТП в Турции: свыше 30 пострадавших
В турецком городе Анталья автобус с пассажирами попал в ДТП.
Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.
По данным телеканала, транспорт направлялся в город Гиресун. По пути следования водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадали 33 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. Людей госпитализировали.
На опубликованных в сети фотографиях видно, что автобус получил серьезные повреждения. У него выбиты стекла, оторвана боковая часть, а запчасти от транспорта разбросаны по дороге. Также видно, что на место происшествия прибыли службы спасения.
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