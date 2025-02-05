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ЦРУ предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию - СМИ

First News Media12:24 - Сегодня
ЦРУ предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию - СМИ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию в сумме зарплаты за 8 месяцев.

Об этом со ссылкой на источники пишут The Wall Street Journal (WSJ) и CNN.

Собеседник WSJ сообщили, что это попытка привести управление «в соответствие с приоритетами» президента США Дональда Трампа, включая борьбу с наркокартелями.

Помощник назначенного Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа пояснил, что управление также замораживает прием на работу новых работников, уже получивших офферы. Часть из них, вероятно, будут аннулированы, если у кандидатов «не будет подходящего опыта для новых целей ведомства», которые включают противодействие Китаю.

В конце января управление кадровой службы США распространило письмо с предложением госслужащим федерального уровня уволиться в обмен на выплату зарплаты. По данным WSJ, ЦРУ, по-видимому, стало первым разведывательным ведомством, которое предложило своим сотрудникам такую схему.

Сотрудникам ЦРУ, кроме компенсации, будут положены льготы, но не уточняется какие именно.

CNN пишет, что по мнению некоторых членов команды Трампа, в последние годы ЦРУ стало уделять слишком много внимания анализу в ущерб скрытому сбору разведданных и проведению секретных операций.

Президент США после вступления в должность распорядился лишить доступа к секретным данным 51 бывшего сотрудника разведслужб. Согласно указу, все они в 2020 году поддержали «вводящую в заблуждение» кампанию Джо Байдена.

3 февраля на должность заместителя директора ЦРУ был назначен Майкл Эллис. Трамп пояснил, что Эллис поможет директору ЦРУ Джону Рэтклиффу снова сделать ведомство «величайшим разведывательным агентством в мире».

Как писала Politico, Эллису поручат в ЦРУ заниматься юридическими вопросами. Газета отметила, что кандидатов на эту должность тщательно изучает Сенат, так как зарубежные шпионские миссии «часто не контролируются общественностью», а некоторые такие операции вызывают «неприятные правовые и этические вопросы».

Источник: rtvi.com

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