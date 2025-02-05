Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира, но ему ее никогда не дадут

Президент США Дональд Трамп Трамп посетовал, что никогда не получит Нобелевскую премию мира.

Во время общения с журналистами перед переговорами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, Трамп выразил мнение, что достоин Нобелевской премии мира, однако сожалеет, что ее ему никогда не дадут.

«Они никогда не дадут мне Нобелевскую премию мира. Очень жаль. Я ее заслуживаю, но мне ее никогда не дадут», - приводит его слова пресс-пул Белого дома.

Источник: ТАСС