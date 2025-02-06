Во Франции заявили о прибытии первых Mirage 2000 с пилотами ВСУ в Украину

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что первые французские самолеты Mirage 2000 с украинскими пилотами доставлены в Украину.

«6 июня 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000, - написал Лекорню в X. - Первые самолеты сегодня доставлены в Украину».

По его словам, самолетами управляют украинские пилоты, которые прошли подготовку во Франции.

Источник: ТАСС