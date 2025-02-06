Кобахидзе заявил, что зарубежные послы перестали вмешиваться во внутренние дела

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что послы иностранных государств уже перестали вмешиваться во внутренние дела республики.

«Есть конкретные послы, которые следуют инструкциям Deep State («глубинное государство» - ред.). Это раз и навсегда должно закончиться в нашей стране. Слава богу, по сравнению с предыдущими годами сегодня больше ни у кого нет возможности грубо вмешиваться в наши внутренние дела. Законы пишутся в парламенте Грузии, законы выполняются в правительстве Грузии», - сказал Кобахидзе журналистам.

Кобахидзе не сказал, какие конкретно послы вмешивались во внутренние дела страны, однако вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани в среду в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2» заявила, что, когда она занимала пост министра юстиции, а позже была главой Минкульта, к ней приходили послы западных стран, расспрашивали о ее работе, принимаемых ею решениях в отношении тех или иных лиц. Цулукиани также не назвала имена послов, однако сказала, что это не были американские дипломаты.

Источник: ТАСС