Google пересматривает кадровую политику и отказывается от принципов гендерного равенства и инклюзивности

Google объявил о прекращении практики найма сотрудников с учетом принципов разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI).

Как сообщает The Wall Street Journal, компания последовала примеру других американских технологических гигантов, отказавшись от амбициозных целей по увеличению числа работников из «исторически недопредставленных групп».

В письме, отправленном сотрудникам, руководство Google пояснило, что в будущем компания больше не будет следовать предыдущим целям в области найма, однако продолжит инвестировать в персонал на территории США и в других странах.

Компания также указала, что пересматривает недавние судебные решения и указания президента США Дональда Трампа, касающиеся политики DEI в правительстве и среди федеральных подрядчиков, и оценивает необходимость изменений в своих собственных программах.

Напомним, что после инаугурации Дональд Трамп издал указы о ликвидации всех программ DEI в федеральных учреждениях и официальном признании в США только двух полов — мужского и женского.