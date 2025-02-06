США передадут Израилю одну из самых мощных неядерных бомб в мире MOAB (расшифровывается как «Мать всех бомб»).

Боеприпас имеет вес 11 тонн и способен уничтожить расположенные глубоко под землей бункеры - такие, например, как иранские ядерные объекты.

Все предыдущие президенты США, начиная от Джорджа Буша, отказывались передавать это оружие Израилю, опасаясь эскалации конфликта.

Эксперты отмечают, что это является сигналом для будущей атаки на ядерные объекты Ирана.

Источник: MIG News