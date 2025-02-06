В Подмосковье разбился самолет: есть погибшие - ВИДЕО
В Раменском районе Подмосковья разбился легкомоторный самолет.
В результате крушения вблизи аэродрома Мячково погибли два человека.
По предварительным данным, самолет Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились курсант и пилот-инструктор. Связь с самолетом была потеряна в 13:10.
Пилот другого легкомоторного самолета, по просьбе диспетчера обследовавший район, подтвердил крушение, сообщив, что видит горящий обломок.
Источник: МК
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