В Подмосковье разбился самолет: есть погибшие - ВИДЕО

В Раменском районе Подмосковья разбился легкомоторный самолет.

В результате крушения вблизи аэродрома Мячково погибли два человека.

По предварительным данным, самолет Р-2002 Sierra выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находились курсант и пилот-инструктор. Связь с самолетом была потеряна в 13:10.

Пилот другого легкомоторного самолета, по просьбе диспетчера обследовавший район, подтвердил крушение, сообщив, что видит горящий обломок.

Источник: МК