Президент Польши пожаловался на невысокую будущую пенсию

Президент Польши Анджей Дуда, у которого истекают полномочия, пожаловался на будущую пенсию.

Об этом сообщает Buisness Insider.

Политик рассказал, что как только он покинет должность, ему будут платить около три тысяч долларов в месяц. «Это не такая уж и большая сумма, если учесть ту ответственность, которую пришлось нести за эти годы пребывания на посту президента, и тот факт, что пока в Польше эту льготу получают три человека», — заявил он.