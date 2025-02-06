МИД РФ: Россия, Азербайджан и Иран нацелены на развитие западной ветки коридора «Север-Юг»

Россия, Азербайджан и Иран заинтересованы в последовательном расширении международного транспортного коридора «Север-Юг».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге.

Она подчеркнула, что развитие западного отрезка коридора стало одной из ключевых тем переговоров президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, состоявшихся 17 января в Москве.

«Я думаю, что вы видели текст подписанного на высшем уровне договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами. Там этому вопросу также уделено значительное внимание», — отметила Захарова.

Она уточнила, что в приоритетном порядке Россия и Иран занимаются созданием «бесшовной железнодорожной логистики» на западном отрезке коридора.

«Это участок протяженностью 162 км, его строительство предусматривается межправительственным соглашением, подписанным в Тегеране 17 мая 2023 года. Для этого выделен российский экспортный кредит», — добавила дипломат.

«Мы с удовлетворением отмечаем неизменную нацеленность всех трех государств-участников межправсоглашения в международном транспортном коридоре «Север-Юг» 2000 года, через территорию которых проходит западное ответвление упомянутого коридора, а именно – России, Азербайджана, Ирана – на последовательное расширение его потенциала» – сказала представитель МИД РФ.

Фарида Абдуллаева