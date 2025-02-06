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Трамп запретил трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях

First News Media09:36 - Сегодня
Трамп запретил трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях

Президент США Дональд Трамп подписал анонсированный ранее указ, закрывающий трансгендерным спортсменкам доступ на женские спортивные соревнования.

«Отныне женский спорт будет только для женщин, — сказал Трамп в окружении женщин и девочек-спортсменок перед подписанием указа в Белом доме. — С этим указом война с женским спортом закончена».

По его словам, США будут отказывать в визах трансгендерным спортсменам.

Указ будет иметь силу преимущественно на школьных, университетских и любительских состязаниях, однако Трамп заявил, что будет добиваться от Международного олимпийского комитета изменения правил в отношении спортсменов-трансгендеров до начала Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

«В последние годы многие образовательные учреждения и спортивные ассоциации разрешили мужчинам соревноваться в женских видах спорта. Это унизительно, несправедливо и опасно для женщин и девочек и лишает их равных возможностей участвовать и преуспевать в соревновательных видах спорта», — говорится в указе «Отстранение мужчин от женского спорта».

Во время своей инаугурационной речи Трамп объявил, что государственная политика США будет признавать только два пола — мужской и женский, после чего также подписал соответствующий указ.

Источник: BBC

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