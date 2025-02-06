В Грузии появятся новые правила для СМИ

Правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» готовит аналог британского закона «О СМИ», который установит стандарты объективности, отмечают власти.

Представители правящей партии не раз обвиняли оппозиционные СМИ в нарушении стандартов этики и объективности, заявляя, что они нацелены на дезинформацию.

«Мы начнем работать с завтрашнего дня, и будет представлен закон о СМИ, который будет принят в соответствии с британской моделью и законодательством. Закон установит стандарты объективности СМИ, а также журналистской этики», – заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

По его словам, в законе также будут определены институциональные механизмы мониторинга и защиты стандартов. Кроме того, закон коснется и вопроса финансирования СМИ.

«Финансирование СМИ из иностранных источников будет ограничено. Естественно, это не касается коммерческой рекламы и других подобных доходов», – сказал Мдинарадзе.

Согласно британской модели, СМИ не должны публиковать недостоверную, непроверенную или ложную информацию, а также фотографии. Гражданам и организациям, в отношении которых была распространена недостоверная информация, должно быть предоставлено право на ответ.

Журналисты для получения информации не должны использовать такие методы, как давление или настойчивое преследование, уловки, обман, а также недопустимо искажение истины в угоду рекламным или иным интересам.

Источник: Sputnik-Грузия