Министр обороны Израиля поручил военным подготовить план выезда палестинцев из Газы

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил армии подготовить план, позволяющий жителям Газы добровольно покинуть анклав.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства Израиля.

«Я приветствую смелый план президента США Дональда Трампа. Жителям Газы должна быть предоставлена свобода выезда и иммиграции, как это принято во всем мире. План будет включать варианты выезда через наземные переходы, а также специальные меры для выезда по морю и воздуху», – заявил министр обороны Израиля.

Кац добавил, что распорядился разработать такой план, который позволил бы любому жителю Газы «уехать в любую точку мира, которая его примет».

Напомним, президент США Дональд Трамп после переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне заявил о планах «взять под контроль» сектор Газа. Он считает, что Газа сейчас просто непригодна для проживания. Трамп предложил снести до основания все, что там осталось, для чего США должны «владеть» анклавом. По его словам, нужно всех палестинцев переселить в другие страны, например, в Иорданию и Египет. Трамп также сообщил, что хочет создать на этом месте «ближневосточную Ривьеру».