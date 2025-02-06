 Министр обороны Израиля поручил военным подготовить план выезда палестинцев из Газы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Министр обороны Израиля поручил военным подготовить план выезда палестинцев из Газы

First News Media10:57 - Сегодня
Министр обороны Израиля поручил военным подготовить план выезда палестинцев из Газы

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил армии подготовить план, позволяющий жителям Газы добровольно покинуть анклав.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства Израиля.

«Я приветствую смелый план президента США Дональда Трампа. Жителям Газы должна быть предоставлена свобода выезда и иммиграции, как это принято во всем мире. План будет включать варианты выезда через наземные переходы, а также специальные меры для выезда по морю и воздуху», – заявил министр обороны Израиля.

Кац добавил, что распорядился разработать такой план, который позволил бы любому жителю Газы «уехать в любую точку мира, которая его примет».

Напомним, президент США Дональд Трамп после переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне заявил о планах «взять под контроль» сектор Газа. Он считает, что Газа сейчас просто непригодна для проживания. Трамп предложил снести до основания все, что там осталось, для чего США должны «владеть» анклавом. По его словам, нужно всех палестинцев переселить в другие страны, например, в Иорданию и Египет. Трамп также сообщил, что хочет создать на этом месте «ближневосточную Ривьеру».

Поделиться:
215

Актуально

Политика

Азербайджан отправит в Украину очередную партию гуманитарной помощи

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди и сильный ветер

Общество

В Азербайджане начата проверка относительно правовой основы профессиональной ...

Политика

МИД: Баку уведомил Вашингтон о прекращении деятельности USAID в Азербайджане

В мире

США передадут Израилю одну из самых мощных неядерных бомб в мире

Google пересматривает кадровую политику и отказывается от принципов гендерного равенства и инклюзивности

Кобахидзе заявил, что зарубежные послы перестали вмешиваться во внутренние дела

Во Франции заявили о прибытии первых Mirage 2000 с пилотами ВСУ в Украину

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Илон Маск: USAID - преступная организация, которой пора умереть

СНБ Армении установила личности людей, исполнивших азербайджанскую песню в центре Иревана - ФОТО - ВИДЕО

Иреван готов предоставить Баку ж/д коммуникации для грузоперевозок в Нахчыван - Пашинян

СМИ: в Стамбуле за нарушения закроют свыше 250 отелей

Последние новости

О вступлении Армении в ЕС, или О том, зачем еврочиновники затеяли игру на чужом поле

Сегодня, 14:50

США передадут Израилю одну из самых мощных неядерных бомб в мире

Сегодня, 14:36

Google пересматривает кадровую политику и отказывается от принципов гендерного равенства и инклюзивности

Сегодня, 14:33

Кобахидзе заявил, что зарубежные послы перестали вмешиваться во внутренние дела

Сегодня, 14:23

Во Франции заявили о прибытии первых Mirage 2000 с пилотами ВСУ в Украину

Сегодня, 14:07

Наоми Кэмпбелл борется за восстановление репутации после скандала с растратой средств благотворительного фонда

Сегодня, 14:05

В колледжах больше не будут готовить учителей

Сегодня, 14:03

В эти дни на бульваре не будет работать колесо обозрения и не только – ПРИЧИНА

Сегодня, 13:57

В Азербайджане ужесточены штрафы за жестокое обращение с животными

Сегодня, 13:54

В Азербайджане начнется производство электробусов

Сегодня, 13:50

Новая акция по потребительским кредитам от Azer Turk Bank

Сегодня, 13:26

Омбудсмен: Армения должна предоставить точные данные о местах захоронения убитых

Сегодня, 13:21

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди и сильный ветер

Сегодня, 13:12

Интенсивные дожди затопили некоторые территории в Лянкяране – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 13:00

В Азербайджане не зафиксировано случаев заражения птичьим гриппом – ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня, 12:51

В отношении премьер-министра Польши начато расследование

Сегодня, 12:45

Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности «Россотрудничества»

Сегодня, 12:43

В Баку пропала несовершеннолетняя девушка

Сегодня, 12:40

Лицензия пластического хирурга, проводившего прямую трансляцию во время операции, аннулирована - ВИДЕО

Сегодня, 12:33

Интересный факт: У группы Mamagama есть дуэт с победителем конкурса «Евровидение» - ВИДЕО

Сегодня, 12:21
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50