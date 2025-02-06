В отношении премьер-министра Польши начато расследование

В отношении премьер-министра Польши Дональда Туска начато расследование по подозрению в госперевороте.

Об этом, как пишет местное издание Wprost, сообщил председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский.

Собрав пресс-конференцию 5 февраля, Свенчковский заявил, что «в Польше совершается государственный переворот». Он рассказал, что стал инициатором расследования, подписав 31 января «60-страничное уведомление о законном подозрении» в госперевороте в отношении Туска, а также спикеров обеих палат парламента, депутатов и сенаторов правящей коалиции, министров, ряда судей и прокуроров.

«Когда я стал председателем Конституционного суда, я заявил, что буду пытаться наладить контакт и диалог с представителями законодательной и исполнительной власти, которые, по моему глубокому убеждению, действуют незаконно, меняя строй Республики Польша. Я добивался диалога. К сожалению, этого не произошло», — сказал он.

После заявления Свенчковского Туск опубликовал на своей странице в соцсети X видео, на котором играет в настольный теннис. Голос за кадром сообщает премьеру об озвученных в его адрес подозрениях, на что тот, продолжая игру, со смехом отвечает: «Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже».

Источник: РИА Новости