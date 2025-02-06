Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности «Россотрудничества»

Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности агентства "Россотрудничество" на территории Азербайджана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на хорошо информированные источники.

Азербайджан продолжает последовательный курс по защите своих национальных интересов и демонстрирует, что не намерен терпеть внешнее вмешательство в свои внутренние дела вне зависимости от того, откуда оно исходит.

Свидетельством этого также является то, что аналогичное решение было ранее принято в отношении американского агентства USAID, причем еще до инаугурации президента Д.Трампа и его последующего решения о ликвидации данной структуры.

"Наша страна сама стала донором и не нуждается в помощи извне, особенно когда такая помощь оказывается на основании непрозрачных схем, а структура организаций носит откровенно разведывательный характер", - отмечают источники.

Источник: Report