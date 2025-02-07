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МУС заявил о продолжении работы, несмотря на санкции США

First News Media13:12 - Сегодня
МУС заявил о продолжении работы, несмотря на санкции США

Международный уголовный суд (МУС) резко осудил меры, принятые в его отношении США.

Об этом говорится в заявлении инстанции.

«МУС осуждает издание США указа, предусматривающего введение санкций против его должностных лиц и нанесение ущерба его независимой и беспристрастной работе, - отмечается в документе. - Суд решительно поддерживает свой персонал и обязуется продолжать обеспечивать правосудие и давать надежду миллионам невинных жертв преступлений по всему миру».

В заявлении также содержится призыв к 125 государствам-участникам, гражданскому обществу и всем странам мира «объединиться ради справедливости и основных прав человека».

Указ был подписан президентом США Дональдом Трампом в четверг. Американская администрация обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. В частности, в США считают, что суд злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

Как ранее передавали СМИ США, указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.

Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Нетаньяху и Галанта 21 ноября 2024 года за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины, в том числе в секторе Газа.

В июне 2020 года Трамп во время своего первого пребывания на посту руководителя американской администрации уже подписывал похожий указ, который также позволял вводить рестрикции в отношении членов МУС. Следующая администрация США во главе с Джо Байденом отменила те санкции в апреле 2021 года.

Источник: ТАСС

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