Состоялись консульские консультации между Азербайджаном и Словакией

В Баку состоялись первые консульские консультации между Азербайджаном и Словакией.

Как сообщили 1news.az в МИД, азербайджанскую делегацию возглавлял начальник консульского департамента МИД Эмиль Сафаров, делегацию Словакии— директор консульского департамента Министерства иностранных и европейских дел Словакии Мартин Бартон.

В консультациях также приняли участие сотрудники соответствующих управлений внешнеполитических ведомств обеих сторон, сотрудник Государственной миграционной службы Азербайджана, представители посольства Словакии в Азербайджане.

В ходе консультаций обсуждались текущее состояние и перспективы отношений двух стран в консульской сфере, возможности расширения двусторонней договорно-правовой базы в этой сфере, были затронуты вопросы расширения сотрудничества в сфере оказания эффективной и оперативной консульской помощи для защиты прав и законных интересов граждан обеих стран. Также состоялся обмен мнениями о визовой политике Словакии и Азербайджана.