Нетаньяху: Саудовская Аравия может создать Палестинское государство на своей территории, если хочет

Израиль не примет нормализации отношений с какой-либо страной на условиях создания Палестинского государства.

Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил израильскому телеканалу Channel 14, комментируя заявление Эр-Рияда о готовности к нормализации отношений с Израилем при условии, если будет создано Палестинское государство.

«Если они хотят создать Палестинское государство, то могут создать его в Саудовской Аравии. У них обширные территории»,- сказал глава израильского правительства.

Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив не согласится на создание Палестинского государства, поскольку это стало бы «победой ХАМАСа и поражением Израиля».

Израиль не согласится подписать ни одно соглашение, которое поставило бы под угрозу государство, подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия отказалась от создания Палестинского государства в качестве условия нормализации отношений с Израилем.

Спустя короткое время в МИД Саудовской Аравии опровергли заявление главы Белого дома. Позиция Саудовской Аравии в вопросе создания Государства Палестина тверда и непоколебима, и наследный принц Мухаммед бин Салман также подтвердил ее в ясной и недвусмысленной форме, не оставляя места для интерпретаций ни при каких обстоятельствах, следует из публикации МИД Саудовской Аравии в социальной сети Х.

Источник: Анадолу