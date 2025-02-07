В Стамбуле из-за поддельного алкоголя умерли 70 человек

Жертвами употребления поддельного алкоголя в Стамбуле с середины января стали 70 человек, свыше 150 обратились за помощью в медучреждения. Об этом сообщил губернатор мегаполиса Давут Гюль.

«С 14 января по 6 февраля 70 человек скончались в Стамбуле после употребления поддельного алкоголя, более 150 обратились за медпомощью в больницы. В рамках операций по борьбе с незаконным оборотом алкогольной продукции задержано 190 человек, 11 из них арестованы в рамках расследования соответствующих уголовных дел», - цитирует губернатора телеканал NTV. По его словам, в рамках проведенных стамбульской полицией операций изъято свыше 86 тыс. л метилового и этилового спирта.

Ранее сообщалось, что жертвами употребления контрафактного алкоголя в Стамбуле в январе стали свыше 20 граждан Узбекистана. По решению властей в городе закрыты и лишены лицензий за продажу поддельного алкоголя свыше 60 учреждений.

Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил ранее в пятницу, что в турецкой столице зафиксированы 33 летальных исхода после употребления контрафактного алкоголя, 12 из них - в течение двух недель. По его словам, 20 человек находятся в реанимации. В рамках расследования дела о поддельном алкоголе задержаны 32 человека, 13 из них по решению суда помещены под арест. Полиция в ходе проведенных рейдов изъяла в Анкаре и пригородах 102 тыс. литров метилового и этилового спирта.