Бывший т.н. «министр обороны» действовавшего в Карабахе сепаратистского режима Джалал Арутюнян приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Соответствующий вердикт опубликовал в пятницу суд общей юрисдикции Сюникской области Армении, передают армянские СМИ.

Ранее прокуроры требовали 6 лет тюрьмы для Арутюняна, родители погибших в 44-дневной войне солдат, признанные потерпевшими, настаивали на 8 годах лишения свободы.

Отметим, что против Арутюняна ранее было возбуждено дело по двум эпизодам, связанным с 44-дневной войной 2020 года.

По версии следствия, его действия привели к большим потерям в живой силе и бронетехнике, резервные силы стали небоеспособными, а огневые позиции перешли под контроль противника.