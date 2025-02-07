Великобритания приветствует решение Азербайджана выделить Украине новый пакет гуманитарной помощи

Посольство Великобритании в Баку приветствовало решение Азербайджана выделить Украине новый пакет гуманитарной помощи.

Соответствующая публикация размещена на странице дипломатического представительства в соцсети X.

"Мы приветствуем отправку Азербайджаном очередной партии гуманитарной помощи Украине в рамках продолжающейся поддержки", - говорится в публикации.

Напомним, что в целях оказания гуманитарной помощи Украине, согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года, были выделены средства в размере 1 миллиона долларов США . Общая сумма оказанной Азербайджаном Украине помощи в восстановительных и гуманитарных целях превысила 40 миллионов долларов США.