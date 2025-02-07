Зеленский: У Трампа нет официального плана по прекращению войны

У президента США Дональда Трампа пока нет официального плана по завершению российско-украинской войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Его (плана) еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях… я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа», — сказал украинский лидер на пресс-конференции с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

У Киева уже есть «видение» такого плана и «конкретные вещи» обсуждались с США еще до инаугурации Трампа, передает слова Зеленского «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, появится много информации о потенциальном плане «в Киеве, не в Киеве». В чем-то эти сообщения, сказал он, могут совпадать с реальностью, но в большинстве своем — нет. «Дождемся все же наших официальных переговоров и официальных результатов», — добавил президент Украины.

В конце января украинское издание «Страна.ua» опубликовало план завершения войны за 100 дней, который, как заявлялось, составила команда Дональда Трампа. Издание утверждало, что в последние дни этот план «активно обсуждался» в «политических и дипломатических кругах Украины». Ранее советники Трампа предлагали несколько вариантов мирного плана по Украине, которые исключали членство Украины в НАТО и требовали от Киева территориальных уступок.

Как сообщал Bloomberg, союзники США ожидали, что спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог представит план президента Соединенных Штатов по завершению войны на Мюнхенской конференции по безопасности. Она пройдет в Германии с 14 по 16 февраля. Келлог опроверг сообщения об этом. Он заявил, что план будет представлять сам Трамп, но «этого не случится на следующей неделе».