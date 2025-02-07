Лидер партии UPLG подверг критике колониальную политику Парижа

Франция продолжает проводить колониальную политику на своих заморских территориях и замалчивает ее в то время, как население нищает.

Об этом РИА Новости заявил Жан-Жакоб Бисеп, лидер партии «Народный союз освобождения Гваделупы» (UPLG), по инициативе которой был создан «Международный фронт деколонизации».

«Мы создали этот фронт, чтобы рассказать всему миру о том, что происходит во французских колониях. Францию представляют как государство прав человека, но мы не видим никаких прав человека. Все, что мы видим, - это империалистическое государство, которое навязывает колонизированным народам в односторонней манере свой способ управления и то, как мы должны самоопределяться, свою манеру мироустройства, которая не совпадает с нашим видением», - сказал Бисеп.

По его словам, за последние десятилетия экономическая ситуация на всех заморских территориях значительно ухудшилась.

«Эта колониальная система до сих пор базируется на принципе эксклюзивности этих колоний. Наша модель агроэкспорта ориентирована не на покрытие потребностей потребителей на нашей территории, это - экономика ренты, которая работает исключительно на пользу государства-колонизатора», - сказал он.

Согласно Бисепу, «убивая все экономические инициативы на нашей территории, Франция поддерживает свой контроль», не желая инвестировать ни в возобновляемые источники энергии, ни в сельское хозяйство.

«Все производство, все, что существовало на этой земле, было подорвано французской колониальной системой. Вся промышленность была задушена французскими законами и французской администрацией. Эти территории стали еще более зависимыми, чем они были раньше», - сказал он.

Источник: РИА Новости