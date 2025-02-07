На Аляске пропал самолет с пассажирами на борту

Самолет, на борту которого находились десять пассажиров и пилот, пропал на Аляске, сообщают местные власти.

«В настоящее время мы реагируем на сообщение о пропавшем самолете компании Bering Air. На борту находилось десять человек, самолет Cessna Caravan следовал из Уналаклита в Ном», - сообщила в социальных сетях добровольная пожарная служба города Ном, расположенного на южном побережье полуострова Сьюард на западе Аляски.

Сообщается, что ведутся активные наземные поиски самолета. Возможность поиска с воздуха ограничена из-за погоды и видимости.

Источник: РИА Новости