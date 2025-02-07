Нетаньяху поблагодарил Трампа за санкции против МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за введение санкций против Международного уголовного суда (МУС).

Ранее Трамп подписал исполнительный указ о финансовых санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за расследования против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе против Израиля.

Документ вводит финансовые санкции и визовые ограничения в отношении должностных лиц суда, которые поддерживают расследования МУС против граждан США и их союзников, а также против членов семей этих лиц.

«Спасибо, президент Трамп, за ваш смелый указ в отношении МУС. Он защитит Америку и Израиль от антиамериканского и антисемитского коррумпированного суда, у которого нет юрисдикции или оснований заниматься судебными делами против нас», – написал Нетаньяху на своей странице в социальной сети Х.

Как отметил Нетаньяху, «МУС развязал беспощадную кампанию против Израиля в качестве репетиции действий против Америки».

«Указ президента Трампа защищает суверенитет обеих стран и их храбрых солдат. Спасибо, президент Трамп», - подчеркнул израильский премьер.

Напомним, что в конце ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.