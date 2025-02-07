Спецпосланник президента США: Трамп готов ужесточить санкции против нефтяного сектора РФ

Администрация президента США Дональда Трампа считает недостаточными санкции против российского нефтяного сектора и рассматривает возможность их усиления.

Об этом заявил спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог.

«Действительно, можно было бы усилить санкции, особенно недавние ограничения, [направленные против добычи и экспорта нефти]. Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-то предпринять», - сказал он в интервью газете The New York Post.

Источник: ТАСС