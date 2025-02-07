Белый дом сократит штат USAID по всему миру на 97%

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена сократить штат сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) до 294 человек против 10 тыс., которые работают в нем сейчас.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех источников, знакомых с планами Белого дома.

Сокращения коснутся 97% сотрудников. Так, в африканском бюро USAID рабочие места сохранят только 12 человек, а в азиатском — восемь, сказали изданию собеседники.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, две трети из 10 тыс. сотрудников USAID сейчас работают за пределами Соединенных Штатов.

Источник: РИА Новости