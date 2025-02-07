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Участники благотворительного турнира «Кубок Возрождения» встретились с детьми с синдромом Дауна - ФОТО

First News Media10:41 - Сегодня
Участники благотворительного турнира «Кубок Возрождения» встретились с детьми с синдромом Дауна - ФОТО

По инициативе участников благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения» и при организации Фонда Возрождения Карабаха 5 февраля 2025 года состоялась встреча с детьми с синдромом Дауна.

Мероприятие прошло в Реабилитационном центре для лиц с синдромом Дауна, действующем при Общественном объединении «Qayğı - Sağlam Nəsil Naminə». В нем приняли участие представители команд-участников турнира, которые являются донорами Фонда, в том числе SOCAR, Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA), Современного образовательного комплекса (MTK) имени Гейдара Алиева, Caspian Entertainment Company, UMICO Market и телеканала CBC Sport, а также дети с синдромом Дауна и их родители.

В ходе мероприятия для детей, обучающихся в Центре, были организованы танцы и различные развлекательные программы.

Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и представители компаний-участников турнира вручили детям подарки от имени благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения».

Затем директор Центра Нателла Гасанова подробно рассказала гостям о деятельности учреждения и созданных здесь условиях.

Было подчеркнуто, что в построенном в 2013 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева Центре имеются компьютерные, логопедические, математические классы, кабинеты астрономии и психологии, комнаты для подготовки к школе, биологическая и зоологическая лаборатории, плавательный бассейн, спортивный, кино- и театральный залы. Здесь также действуют кружки лепки, труда, ковроткачества, шитья и рисования.

Основной целью встречи стало не только проявление заботы и привлечение внимания к детям с особыми потребностями, но и укрепление солидарности среди доноров Фонда Возрождения Карабаха.

Отметим, что благотворительный футбольный турнир «Кубок Возрождения» проводится по инициативе и при организации Фонда Возрождения Карабаха, при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA), генеральном спонсорстве Группы компаний Veysəloğlu, партнерстве ОАО Azərlotereya и информационной поддержке телеканала CBC Sport.

Сделанные участниками турнира пожертвования в размере 141 000 AZN будут направлены на строительство спортивных площадок в физулинском Центральном парке, который возводится по заказу Фонда Возрождения Карабаха в освобожденном от оккупации городе Физули.

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