Администрация Трампа сразу отклонила предложение о встрече с Пашиняном - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа сразу отклонила предложение о встрече с находящимся в Вашингтоне армянским премьером Николом Пашиняном.

Об этом пишет газета «Грапарак».

По данным издания, отказ был получен также от советника президента США по вопросам безопасности Майкла Уолтца и министра обороны Пита Хегсета.

Газета отмечает, что МИД Армении и армянский посол в США пытались организовать Пашиняну встречи на высоком уровне в Вашингтоне и обращались в различные структуры, надеясь, что хотя бы некоторые из них согласятся. От Госдепартамента официального отказа пока не поступало, но не было и подтверждения, что Марко Рубио согласится принять Пашиняна. Из Палаты представителей вообще не последовало никакого ответа, говорится в сообщении.

Издание добавило, что супруга премьера Анна Акопян, в свою очередь, попыталась организовать встречу с супругой вице-президента США Ушей Вэнс, однако и этот запрос был отклонен.

Пашинян с 3 февраля находится в Вашингтоне с рабочим визитом, где принял участие в пятом международном саммите религиозной свободы и «Национальном молитвенном завтраке». Он также провел встречу с представителями армянской диаспоры.

1 февраля СМИ написали о неудачных попытках Пашиняна встретиться с Трампом. По их данным, в попытки организовать встречу были вовлечены все структуры армянского МИД, посольство Армении в США, а также с просьбой способствовать встрече обратились к влиятельным американским республиканцам армянского происхождения, но безрезультатно.

Ранее сегодня армянские СМИ распространили информацию о состоявшейся встрече Пашиняна с вице-президентом США Джеймсом Вэнсом.

Источник: Armenia Today