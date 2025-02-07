СМИ: Власти Армении с замиранием сердца ждут отклика России

Хотя большая группа в правящей фракции боролась за то, чтобы принятие проекта по еврореферендуму было отложено парламентом, чтобы власти окончательно взвесили риски, Никол Пашинян непоколебим, и проект включен в повестку внеочередных заседаний, начинающихся 11 февраля.

Об этом сообщает газета «Грапарак».

«А в конце недели или в понедельник в «Гражданском договоре» (ГД) ожидается встреча с Пашиняном, на которой он проинструктирует «рюкзаков» о том, какими публичными заявлениями следует оправдать процесс, что нужно говорить и т.д.

Дело в том, что в «ГД» высказываются опасения по поводу того, что после принятия проекта о заявке на членство в ЕС у Армении возникнут серьезные экономические проблемы. Россия даже может поднять вопрос о выходе Армении из ЕАЭС, что может нанести сильный удар по экономике страны. Несколько месяцев назад «ГД» в закрытом формате провел обсуждения с Пашиняном и другими представителями правительства, и после оценки рисков они решили пока забыть о заявке на членство в ЕС.

Однако, к удивлению многих, Пашинян единоличным решением дал зеленый свет процессу в ЕС, хотя ранее заявлял, что нас там не ждут. А на пресс-конференции он переложил ответственность за свое опасное решение на народ, заявив, что они пошли навстречу пожеланиям тысяч граждан, которые, собрав подписи, согласились с тем, что Армения должна пойти по пути европеизации», - пишет «Грапарак».