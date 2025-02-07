Вашингтонская прогулка Пашиняна: Никаких последствий для Армении, кроме ненужных расходов

Визит премьер-министра РА Никола Пашиняна в США не несет для Республики Армения никаких последствий, кроме ненужных расходов.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель министра обороны Армении Артак Закарян, прокомментировавший встречу в Вашингтоне главы армянского правительства с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

«Возможно, эта встреча является одним из самых незначительных событий в жизни вице-президента США. После долгих просьб он провел вежливую встречу с Николом Пашиняном продолжительностью в семь-восемь минут. Встрече настолько не придали серьезного значения, что офис вице-президента США, который активно ведет себя в социальных сетях, до сих пор не опубликовал информацию о ней», - отметил политик, передают армянские СМИ.

Исходя из вышеуказанного, Закарян сделал вывод, что ничего серьезного во время встречи не обсуждалось.

«Да и как можно было обсуждать важные вопросы в спешке, чуть ли не на ногах и без должного протокола? Николу Пашиняну нужна была фотография, чтобы обмануть или успокоить свою команду», - подчеркнул бывший заместитель министра обороны РА.

Напомним, что Никол Пашинян находился в США с рабочим визитом. Он принял участие в пятом международном саммите религиозной свободы и «Национальном молитвенном завтраке».

«Премьер-министр РА Никол Пашинян встретился в Белом доме в Вашингтоне с вице-президентом США Джеймсом Вэнсом. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также региональная повестка», - говорится в сообщении, которое разместила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян в Теlegram.