В Анкаре более 30 человек умерли от поддельного алкоголя

Губернатор провинции Анкара Васип Шахин заявил, что в столичном регионе зафиксированы 33 летальных исхода после употребления контафактного алкоголя.

«Из-за употребления контрафактного алкоголя погибли 33 человека, 20 человек находятся в реанимации», - приводит слова Шахина телеканал NTV. Также чиновник сообщил, что в ходе расследования ситуации с появлением на рынке поддельного алкоголя «были задержаны 32 человека, 13 из которых помещены под арест».

В середине января турецкие СМИ сообщили, что в медучреждения Стамбула после употребления поддельного алкоголя обратились порядка 90 человек, у них было выявлено отравление метанолом. Практически все случаи отравлений зафиксированы в районе, где в основном проживают выходцы из Туркменистана и Узбекистана. По подозрению в изготовлении и продаже поддельного алкоголя задержаны 15 человек, четверо из них по решению суда арестованы. Решением властей Стамбула в городе закрыты и лишены лицензий за продажу фальшивого алкоголя свыше 60 учреждений.

Источник: ТАСС