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«Катастрофа контрразведки»: ЦРУ разослало по почте список сотрудников

First News Media14:15 - Сегодня
«Катастрофа контрразведки»: ЦРУ разослало по почте список сотрудников

ЦРУ разослало по электронной почте секретный список всех сотрудников, принятых на работу в разведывательное управление за последние два года, чтобы выполнить указ президента США Дональда Трампа о сокращении штата федеральных служащих.

Однако это, по словам бывших сотрудников, чревато утечкой списка к противникам, пишет New York Times.

По информации СМИ, этот список включал имена и первые инициалы фамилий новых сотрудников, которые все еще находятся на испытательном сроке - а значит, их легко уволить.

В него вошли молодые аналитики и оперативники, которых наняли специально для работы в Китае, и чьи личности обычно тщательно охраняются, поскольку китайские хакеры постоянно пытаются их идентифицировать, подчеркивает издание.

Обычно агентство предпочитает не указывать эти имена в секретной системе. По словам бывших сотрудников, они опасаются, что этот список может быть передан группе недавно нанятых молодых специалистов по программному обеспечению, работающих с Илоном Маском и его командой по повышению эффективности правительства. Если это произойдет, то имена сотрудников могут стать более легкой мишенью для Китая, России или других иностранных спецслужб, считает американское издание.

Один из бывших сотрудников агентства назвал сообщение этих имен в электронном письме «катастрофой контрразведки».

Нынешние чиновники подтвердили, что ЦРУ направило имена сотрудников в Управление по работе с персоналом, выполняя указ, подписанный Трампом. Но чиновники преуменьшили озвученные опасения по поводу безопасности.

По словам одного из американских чиновников, отправляя только фамилии и инициалы сотрудников, проходящих испытательный срок, они надеялись, что информация будет защищена.

Источник: РИА Новости

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