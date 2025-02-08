Пезешкиан выразил уверенность в способности Ирана развиваться вопреки санкциям
Иран способен развиваться, несмотря на вводимые против него ограничительные меры, заявил в субботу президент этой страны Масуд Пезешкиан.
"Мы сможем взойти на вершину, быть самой сильной страной нашего региона во всех сферах", - приводит его слова агентство Tasnim.
Во время посещения сталелитейного завода в городе Керман Пезешкиан, говоря о последствиях иностранных санкций, заверил: "Мы сможем добиться хороших результатов при условии наличия у нас долгосрочного планирования. Мы не должны надеяться на помощь других стран".
Источник: Интерфакс.ру
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