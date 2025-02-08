Военные моряки Азербайджанской армии участвуют в многонациональных учениях и диалоге «AMAN-25» - ФОТО

Представители ВМС Азербайджана принимают участие в многонациональных морских учениях «AMAN-25» и диалоге «AMAN», проходящих в городе Карачи Исламской Республики Пакистан.

Нашу страну на первом диалоге «AMAN» командиров и начальников штабов ВМС, командиров береговой охраны из различных стран мира представляет первый заместитель командующего Военно-морскими силами — начальник штаба, капитан 1-го ранга Теймур Муршудов. В рамках мероприятия участники обсудят вопросы региональной морской безопасности и разработают совместные стратегии противодействия морским угрозам.

В девятых многонациональных учениях «AMAN-25», включающих портовую и морскую фазы, группы подводного штурма и подводной обороны ВМС Азербайджана в составе шести человек выполнят поставленные задачи в соответствии с утвержденным планом.

Отметим, что в учениях, проходящих под девизом «Единство во имя мира», принимают участие корабли, самолеты, подразделения спецназа, группы по обезвреживанию взрывчатых веществ, морские пехотинцы, а также наблюдатели из 60 стран.

Многонациональные учения «AMAN-25», направленные на укрепление мира и безопасности, а также координацию совместных усилий в борьбе с терроризмом, продлятся до 11 февраля.