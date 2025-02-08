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Кобахидзе заявил, что вступление Грузии в НАТО не стоит на повестке дня

First News Media19:15 - Сегодня
Кобахидзе заявил, что вступление Грузии в НАТО не стоит на повестке дня

Интеграция Грузии в НАТО не стоит на повестке дня из-за общего контекста вокруг страны.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"У нас вполне четкие внешнеполитические цели. Касательно интеграции в НАТО, сейчас она не стоит на повестке дня из-за решений и подходов западных стран и общего контекста вокруг нас", - сказал премьер в интервью телеканалу Euronews.

При этом Кобахидзе отметил, что интеграция в Евросоюз остается "главным внешнеполитическим приоритетом" Грузии. По его словам, цель стать членом ЕС к 2030 году для Грузии достижима. Он также отметил, что, делая какие-либо шаги, страна взвешивает все "побочные эффекты". В частности, Грузия приняла очень важное решение о том, чтобы не вводить санкции в отношении России, что требовали сделать западные политики как за закрытыми дверями, так и публично.

Источник: ТАСС

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