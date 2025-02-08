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Трамп запретил Байдену доступ к секретным данным

First News Media08:30 - Сегодня
Трамп запретил Байдену доступ к секретным данным

Президент США Дональд Трамп ограничил своему предшественнику Джо Байдену доступ к секретным сведениям.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Нет никакой необходимости в том, чтобы Джо Байден продолжал получать доступ к секретной информации. Поэтому мы немедленно отзываем у Джо Байдена допуск к секретным сведениям и прекращаем проводимые для него ежедневно брифинги по вопросам разведки", - отметил Трамп.

"Он создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу запретить 45-му президенту США (то есть мне!) получать доступ к данным, связанным с национальной безопасностью, который обычно предоставляется бывшим президентам. Доклад [специального прокурора Роберта] Хура показал, что Байден страдает "плохой памятью" и даже в его "лучшие времена" ему нельзя было доверять секретную информацию. Я всегда буду защищать нашу национальную безопасность. Джо, ты уволен. Сделаем Америку снова великой", - указал Трамп.

Источник: ТАСС

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