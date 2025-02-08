В США сообщили о гибели пассажиров пропавшего на Аляске самолета

Девять пассажиров и пилот, которые находились на борту пропавшего на Аляске самолета Cessna Caravan компании Bering Air, погибли.

Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на береговую охрану США.

«Небольшой самолет местных авиалиний, потерпевший крушение на западе Аляски по пути в центральный город Ном, был обнаружен в пятницу на морском льду, все десять человек на борту погибли», — говорится в публикации.

По словам лейтенанта полиции Аляски Бена Эндреса, пассажиры были взрослыми, которые направлялись на работу.

Помощь в поисках самолета оказали представители местных, государственных и федеральных агентств, которые прочесывали покрытые льдом водоемы и прочесывали километры замерзшей тундры, добавило AP.

Накануне газета Anchorage Daily News писала, что добровольцы и спасательные службы вели наземные поиски пропавшего самолета, так как с воздуха было невозможно искать из-за погоды и плохой видимости.

30 января сообщалось, что пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

Источник: Gazeta.ru