Федеральный судья США приостановил отправку сотрудников USAID в административный отпуск

Американский федеральный судья Карл Николс приостановил распоряжение властей США об отправке в административный отпуск большинства сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID).

По сообщению американских СМИ, речь идет о временном распоряжении, которое необходимо, чтобы дать судье возможность подробнее изучить данный вопрос.

Изначально предполагалось, что не менее 2,2 тыс. сотрудников USAID уже через несколько часов уйдут в административный отпуск, а работать останутся лишь несколько сотен человек.

Федеральные власти США настаивали на этих мерах, так как считают USAID неэффективной организацией. Президент США Дональд Трамп ранее в феврале назвал специалистов USAID "лунатиками", расходовавшими бюджетные средства на малоэффективные программы помощи другим странам. Кроме того, Трамп предположил, что руководство агентства де-факто оказывало поддержку Демократической партии, финансируя деятельность ряда близких к ней СМИ.

Источник: interfax.ru