В Турции выступили против предложения Трампа по Газе
Земли Палестины являются собственностью палестинского народа, а не купоном для продажи президенту США Дональду Трампу и его компаниям.
Об этом заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, его слова приводит агентство Anadolu.
«Земли мусульманских палестинцев, земли христианских палестинцев — это не купоны для продажи Трампу и его компаниям, это собственность палестинского народа, родина палестинского народа… Пусть некоторые очаги опеки трепещут сколько угодно. Не будет ничего, кроме того, что скажет нация», — выступил Куртулмуш против идеи Трампа.
Источник: Lenta.ru
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