Ким Чен Ын: КНДР не хочет военной напряженности на Корейском полуострове

КНДР не хочет обострения ситуации в регионе Корейского полуострова, но вынуждена принимать ответные меры для сохранения военного баланса.

Об этом заявил председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

8 февраля он посетил Министерство обороны по случаю 77-летия основания Корейской народной армии. По словам Ким Чен Ына, с "теми, кто почитает силовое превосходство, нужно говорить на их языке". "Он отметил, что КНДР не хочет обострения ненужной напряженности ситуации в регионе, но, исходя из стремления предотвратить вспышку новой войны и гарантировать мир и безопасность на Корейском полуострове, будет принимать продолжительные ответные меры по сохранению военного баланса в регионе", - информирует ЦТАК.

Руководитель народной республики отметил, что развертывание американских стратегических средств на Корейском полуострове, "двусторонние и многосторонние условные военные ядерные учения" во главе с США, которые имитируют уровень полноценной войны, "трехсторонний военный блок США, Японии и Республики Корея" и формирование азиатской версии НАТО подрывают военный баланс, лежат в основе структуры нового конфликта на Корейском полуострове и ведут к новым вызовам для безопасности КНДР.

Ким Чен Ын указал на "необходимость дальнейшего повышения боеготовности вооруженных сил республики" в целях реагирования на любые изменения в обстановке безопасности. "Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что черная тень США, которая непременно мелькает за кулисами нынешних больших и малых конфликтов, за трагедиями кровопролития, свидетельствует, что самой справедливой является линия нашей партии и правительства, стремящихся к построению безграничного оборонительного потенциала", - пишет ЦТАК.

В связи с этим лидер КНДР упомянул "ряд новых планов для стремительного укрепления всех сил сдерживания, включая ядерные силы," и еще раз отметил незыблемость "курса на дальнейшее развитие ядерных сил".

Источник: ТАСС