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ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака 11 террористов РКК

First News Media15:05 - Сегодня
ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака 11 террористов РКК

Вооруженные силы Турции нейтрализовали на севере Ирака 11 террористов РКК.

Об этом сообщили в турецком Министерстве национальной обороны.

Согласно информации, в ходе операций, проведенных с 29 января по 8 февраля, были ликвидированы 11 боевиков террористической организации РКК.

Семеро из них были нейтрализованы в результате операций в регионе Гара, четверо - в регионе Хакурк.

В оборонном ведомстве добавили, что борьба с террористами будет продолжена.

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